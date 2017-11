Jovem que perdeu braço após choque de 4 mil volts vai receber enxerto de pele em Rio Branco

Quase um mês após o acidente que o fez amputar o braço, o jovem Erisson de Araújo Silva, de 23 anos, ainda está em recuperação. Ele teve o braço amputado após receber uma descarga elétrica de 4 mil volts ao tentar religar uma rede no ramal do Paraná dos Mouras, zona rural de Rodrigues Alves.

Desde o dia 16 de outubro, Silva tem lutado para receber alta e voltar à sua rotina. No último dia 30, o Tratamento Fora de Domicílio (TFD) o transferiu do Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, para Rio Branco.