Inscrições para processo seletivo do Senac vão até dia 10 de novembro

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Acre (Senac/AC) abriu processo seletivo para preenchimento de 12 funções para atuação em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. São 13 vagas para contratação imediatas e duas em cadastro de reserva. A remuneração pode chegar até a R$ 3.701,88 mais os benefícios como auxílios alimentação e creche. As inscrições devem ser feitas no portal do Senac: www.portal.ac.senac.br.

Em Rio Branco as vagas que exigem ensino médio são: Auxiliar de Manutenção Predial e Assistente de Almoxarifado. E as opções que exigem ensino superior são: Bibliotecário, Orientador Educacional II/6 (na área de Gastronomia) e Supervisor Educacional (na área de Moda e Beleza).

Em Cruzeiro do Sul as vagas que exigem ensino médio são: Assistente de Atendimento e Vendas, Assistente de Biblioteca, Monitor de Aluno, Orientador Educacional I/6 (na área de Cabeleireiro) e Orientador Educacional I/6 (na área de Gastronomia). E para nível superior as vagas são para Orientador Educacional II/6: área de Gestão e de Informática.

O processo está dividido em três etapas. A primeira, de conhecimentos teóricos, será realizada no dia 03/12/2017 e tem caráter eliminatório. Serão desclassificados os candidatos que acertarem menos de 50% (cinquenta por cento) do total da pontuação do conjunto das provas objetivas e também os candidatos que obtiverem nota zero em qualquer uma das provas.

A segunda etapa é a análise curricular, de caráter classificatório, que acontecerá nos dias 14 e 15/12/2017. Participarão dessa fase todos os candidatos classificados até o 30º lugar de cada função na primeira etapa do processo. Nessa etapa serão verificados os comprovantes referentes às informações inseridas no currículo vitae. Importante destacar que somente serão aceitos os currículos elaborados pelo formulário disponível no site do Senac: www.portal.ac.senac.br/processo-seletivo/.

A prova prática é a terceira etapa e é exclusiva para as vagas de Orientador Educacional I/6 e II/6 e Supervisor Educacional. Serão convocados para essa fase os candidatos classificados até o 10º lugar na segunda etapa do processo seletivo. Para o cargo de Orientador Educacional a prova prática é uma aula expositiva e para o Supervisor Educacional é a apresentação de um Plano de Curso. A prova prática tem eliminatório e classificatório.

O presente Processo Seletivo terá validade de 01 (um) ano, contado a partir da data da homologação do resultado final. Este prazo pode ser prorrogado por igual período, a critério da Direção do Senac AC. As contratações serão regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho mediante assinatura de contrato individual entre o candidato aprovado e o Senac/AC.

As inscrições podem ser feitas até o dia 10/11/2017 e o pagamento da taxa de inscrição até o dia 13/11/2017. Para nível médio o valor é R$ 40,00 e para nível superior R$ 60,00. Confira o edital completo com todas as informações: www.portal.ac.senac.br/processo-seletivo/.