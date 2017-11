Idoso se atrapalha e cai com carro dentro de rio no interior do Acre

Acidente aconteceu durante travessia entre Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves. Homem passou mal e foi socorrido pelo Samu, diz PM.

Um homem de 61 anos teve que ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após cair com o carro dentro do Rio Juruá, no interior do Acre. O acidente ocorreu na terça-feira (7) no porto de Rodrigues Alves durante a travessia na balsa que liga as duas cidades.

O motorista, segundo da Polícia Militar, embarcou o carro modelo Citröen em uma pequena embarcação que faz a travessia de carro de pequeno porte.

A PM disse que o motorista pisou no freio e, ao tentar acelerar já em cima da balsa, acabou caindo dentro do rio. O idoso passou mal e quase se afogou. Ele foi levado ao Hospital do Juruá, recebeu atendimento e foi liberado.

O comandante do batalhão de Rodrigues Alves, Tiago Araújo, disse que houve erro do motorista. “O condutor é habilitado e seus documentos estavam em dias. Ele estava de passagem pela cidade. Ele freou quase em cima da balsa, que acabou afastando. Ele se assustou, acelerou e caiu dentro do rio. O carro mergulhou no rio”, conta.

A balsa também está autorizada pela agência fluvial. A polícia fez o boletim de ocorrência e acionou a Marinha. O carro também foi retirado do rio. O G1 não conseguiu encontrar o motorista até esta publicação.