Depasa encerra operação com carros-pipa no Bujari, mas município continua com racionamento de água

“A operação foi interrompida porque o Igarapé Redenção está repondo a água da captação. Por isso, não há mais necessidade dos caminhões”, afirma.

Mesmo com o fim da operação, o racionamento de três em três dias continua. O reservatório atua de forma reduzida de 24 horas para 12 horas e deve ficar dessa maneira até que o nível de água no açude estabilize e o sistema possa operar em capacidade máxima e em tempo integral.

“O racionamento continua até quando o Igarapé Redenção consiga repor ainda mais água no reservatório. Isso deve acontecer ao longo dos meses de novembro e dezembro com as chuvas”, explica.

Conforme o Depasa, devido às últimas chuvas em Rio Branco e também em municípios adjacentes, o nível do reservatório que abastece o Bujari subiu de 40 centímetros para 1,20 metro no ponto mais profundo.

Assim, o órgão voltou a captar água do Igarapé redenção e distribuir para mais de 1,5 mil ligações na área urbana do município, concluindo a operação com o uso dos carros-pipa. O objetivo é evitar danos nos equipamentos que captam 30 litros por segundo.

“O Depasa vai continuar monitorando e a medida que os níveis forem se normalizando, vamos normalizar o abastecimento na cidade”, destaca Bussons.

Reservatório secou na cidade de Bujari e Depasa fez operação para abastecer cidade (Foto: Reprodução/Rede Amazônica Acre )

Seca no Bujari

A cidade do Bujari, interior do Acre, passa por uma das maiores crises hídricas de sua história. O reservatório de água da cidade, que tem o tamanho de 20 campos de futebol, ficou completamente vazio.

Com a situação crítica, o Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa) adotou, em 29 de setembro deste ano, medidas para que a cidade não ficasse sem água.

Seca nos municípios

As cidades de Rio Branco, Brasileia e Porto Acre continuam a receber o apoio de cinco carros-pipa com apoio da Defesa Civil Estadual e do Ministério da Integração Nacional. A ajuda ocorre após o Ministério autorizar o repasse de R$ 420 mil para garantir o abastecimento em cidades que enfrentam a estiagem no Acre desde agosto deste ano.

O prazo para a execução dos serviços é de até 180 dias a partir da publicação no Diário Oficial da União (DOU).