Carro invade escola e deixa 2 mortos e 17 feridos: ‘carnificina’

Acidente ocorreu nesta terça-feira (6), em Greenacre, no subúrbio de Sidney

Dois meninos de 8 anos faleceram, na tarde desta terça-feira (6), após um carro invadir uma sala de aula, no subúrbio de Greenacre, na Austrália. Outras três crianças ficaram feridas com gravidade no que está sendo tratado pela Polícia de Sidney como acidente, e não como ataque deliberado. Uma menina de 9 anos está em estado grave. Outros duas, também com 8 anos, estão estáveis.

Vinte e quatro estudantes, além de uma professora, estavam na saula invadida – 17 deles sofreram ferimentos leves. A motorista, que tem 52 anos, não foi atingida. “Obviamente este foi um acidente muito muito trágico”, informou o comissário-assistente interino da polícia de Nova Gales do Sul, Stuart Smith.

Ainda de acordo com o policial, peritos estão avaliando o que pode ter causado a colisão. O carro, uma Toyota Kluger, colidiu com a estrutura do termômetro da Rua Banksia, por volta das 9h45. Em seguida, invadiu a escola. Os paramédicos definiram o cenário da escola como “carnificina”. “As crianças estavam chorando e chamando pelos pais”, conta a superintendente do socorro Stephanie Radnidge, segundo o The Guardian. A motorista do veículo foi solta sob fiança, mas terá que comparecer ao tribunal em 29 de novembro.