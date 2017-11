Assalto no aeroclube rende mais de 10 Kg de ouro em Porto Velho, caso foi ‘abafado’

Um assalto cinematográfico foi ‘abafado’ na capital de Rondônia. A ação criminosa foi bem articulada e rendeu aos assaltantes, uma pequena fortuna em ouro.

No último dia 18 de outubro, por volta de 16hs, uma aeronave fretada aterrissou no aeroclube de Porto Velho. O avião tinha saído horas antes, supostamente em direção ao sul do Amazonas.

Logo após o pouso, já com aeronave no hangar, homens se dizendo da polícia anunciaram uma “operação policial”. Iniciaram uma revista no avião e no hangar e logo após encontrarem a carga, cerca de 12 quilos de ouro, anunciaram o assalto.

Usando fitas ‘tire’, imobilizaram as pessoas que estavam no local, trancando todos numa sala. Após consumação do ato criminoso, empreenderam fuga. O assalto foi no mesmo dia em que ocorria a operação Fortress da Policia Federal em Porto Velho e Humaita (AM).

O intrigante é que não foi registrada nenhuma ocorrência policial. Fontes garantem que o ‘dono do ouro’ também não quis fazer ‘B.O.’. Existem informações que ‘metal dourado’ teria saído de terra indígena. O caso foi denunciado a Policia Federal.