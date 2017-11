Após denúncia anônima, Polícia Militar apreende arma de fogo e drogas na capital

Militares do 5° Batalhão de Polícia Militar (5° BPM) prenderam na tarde desta segunda-feira, 6, um homem com uma arma de fogo e drogas. O fato aconteceu travessa Santarém, bairro Alto Alegre, parte alta de Rio Branco.

De acordo com os policiais, durante patrulhamento no bairro, eles receberam uma denúncia informando que José Vianei da Silva Araújo, 35 anos, estava comercializando entorpecentes em via pública.

Ao visualizar a chegada das guarnições o suspeito adentrou em uma casa e para tentar escapar do flagrante arremessou 41 tabletes de maconha pela janela.

Porém, os policiais entraram na residência, prenderam José Vianei, apreenderam um revólver calibre 38, três Makitas e uma furadeira, a suspeita é que sejam roubadas. A ocorrência foi encaminhada para Delegacia de Flagrantes (Defla).