Acreana Raissa Barbosa fatura o título de vice Miss Bumbum 2017 em São Paulo

O Acre foi destaque no cenário nacional na noite dessa segunda-feira (6) em São Paulo, levando o título de vice-campeão do Miss Bumbum 2017, conquistado pela jovem acadêmica de Direito, Raissa Barbosa, de 26 anos, que apresentou seus 97 cm de quadril. A vencedora foi a jornalista amazonense Rosie Oliveira, de 28 anos, com 100 cm de quadril.

O concurso este ano teve uma nova regra estabelecia, no qual as candidatas teriam que ter de 92 cm a no máximo 107 cm de quadril. No total foram 15 participantes e a acreana Raissa Barbosa, que tentou participar em 2015, mas seu ex-namorado teria sido contrário, conseguiu este ano ser a segunda colocada em um dos concursos femininos mais disputado do Brasil.

Raissa já fez participações em programas como ‘Pânico’ na Band e programa da Sabrina na TV Record e foi tão elogiada quanto a campeã do concurso. Para a acreana o momento foi sublime e fruto de todo um esforço de muito trabalho na academia e cuidados estéticos.

“Fico feliz em poder representar o meu querido Estado do Acre no Miss Bumbum. Em 2015 tentei participar, mas tive problemas com meu ex-namorado, este ano estou solteira para não ter problemas. Por isso, foquei no concurso e conseguimos faturar o segundo lugar. A Rosie, que foi a campeã, e as demais candidatas foram maravilhosas. Foi um concurso gratificante e estou muito feliz em garantir esse segundo lugar. É o nosso Acre sendo bem representado”, disse Raissa.

Logo depois do concurso, Raissa já acertou realizar algumas agendas no Acre, principalmente em Rio Branco, sua cidade natal. A acadêmica de Direito foi morar em São Paulo há alguns anos para focar na atividade de modelo fitness e vem conseguindo reconhecimento nos eventos que participa. Bastante humilde e falando sempre do carinho pelo Acre, Raissa tem encantado o mundo social e esportivo de São Paulo.