Viaturas da PM colidem durante perseguição em rodovia de Rio Branco

Duas viaturas do 4º Batalhão da Polícia Militar em Rio Branco acabaram colidindo durante uma perseguição na tarde desta segunda-feira (6). De acordo com o batalhão, a perseguição iniciou porque foi constatado que a moto que um jovem pilotava era roubada.

A polícia pediu para que ele parasse, mas, ele não atendeu a ordem e os policiais pediram reforço e começaram a perseguição na Via Verde. As duas viaturas acabaram colidindo e o homem foi detido ainda no local.