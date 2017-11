Viatura da Polícia Militar tem para-brisa destruído após bater em cavalo no interior do Acre

Um cavalo solto na estrada acabou ocasionando um acidente com uma viatura da Polícia Militar na Vila Lagoinha, zona rural de Cruzeiro do Sul. Através da assessoria, o 6º Batalhão da Polícia Militar informou que instaurou um procedimento para apurar o caso.

“Nós trafegávamos sentido Vila Santa Luzia/Vila Lagoinha e, na entrada do Ramal Zacarias, um veículo trafegava sentido contrário. Inesperadamente o cavalo saiu do mato e não deu tempo de evitar a colisão”, contou um dos militares que não quis se identificar.

Ele acredita que o animal tenha ficado assustado com os faróis dos carros. “Graças a Deus o prejuízo foi só material. Se a viatura estivesse em alta velocidade, o cavalo poderia ter parado dentro e machucado nossa guarnição. O animal ficou no local ainda com vida”, completa.