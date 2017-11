TOCAIA: Menor armado é flagrado esperando estudante para matá-lo

Um adolescente de 14 anos foi apreendido no final da manhã desta segunda-feira (06) acusado de ameaçar matar um estudantede 15 anos em frente a Escola Estadual Bela Vista, localizada na Rua João Elias de Souza com Osvaldo Aranha, bairro Conceição, setor Sul de Porto Velho. Com o suspeito foram apreendidos um simulacro de pistola e uma faca.