Porteiro de 71 anos cria horta solidária em escola e vira exemplo de superação para alunos e professores

“Hoje em dia graças a Deus tudo sobra aqui, pimenta, cebolinha e outros tipos de verdura”, disse Amadeu

O porteiro Amadeu Moreira de Queiroz, de 71 anos, é considerado exemplo de solidariedade, orgulho e superação por alunos da escola Vicente Balbino, no bairro Cristo Libertador, em Sena Madureira

Ele resolveu utilizar o tempo livre que tinha durante seu expediente na escola onde trabalha, então começou a cultivar uma horta solidária na intenção de auxiliar a alimentação dos alunos e garantir as verduras para todos os funcionários.

“Eu trabalho aqui há 11 anos, este ano como estou de porteiro acabei tento mais tempo livre e resolvi dar início à nossa horta. Hoje em dia, graças a Deus, tudo sobra aqui, pimenta, cebolinha e outros tipos de verdura, a gente tem tanta que os professores levam, alunos levam, todo mundo leva. Até melancia eu já plantei aqui”, disse Amadeu.

O porteiro aproveitou para elogiar o trabalho realizado pela direção da escola, que de acordo com ele mantém tudo em ordem e funcionando a todo vapor. Com a tranquilidade de que as coisas correm da melhor maneira possível, Amadeu promete que a horta ainda terá muito anos pela frente se depender dele.