Polícia Militar prende dois indivíduos e frustra comercialização de drogas no “Papoco”

Um patrulhamento de rotina culminou na prisão de dois agentes envolvidos no crime de tráfico de drogas nesse domingo, 05, no bairro Dom Giocondo, popularmente conhecido como “Papoco”.

De acordo com a guarnição, após a visualização de um intensa movimentação na localidade, descolaram- se aonde um dos envolvidos estaria aparentemente traficando entorpecentes. Chegando lá, foi possível a apreensão de uma certa quantidade de pedra de Oxy, juntamente com a prisão de mais um envolvido no comércio de drogas naquela região.

A dupla, juntamente com a droga, foi encaminhada para a Delegacia Central de Flagrantes (Defla) onde foram tomadas as providências cabíveis ao caso.