PM prende suspeitos portando droga, arma de fogo e moto roubada

Na noite deste domingo (05), policias militares do 4° Batalhão receberam uma denúncia anônima, dando conta de que na rua Pereira Barros , localizada no bairro Valdemar Maciel , região do Calafate , dois homens estariam armados.

Os militares foram ao local e flagrados dois suspeitos portando um revólver calibre 38, municiado, maconha e circulavam em uma moto roubada.

Os suspeitos foram presos e conduzidos a Delegacia de Flagrantes – DEFLA.

Naquela unidade policial foi descoberto que a motocicleta usada pela dupla teria sido roubada a quatro dias, no bairro Calafate.

Os dois homens não tiveram os nomes revelados, mas nesta segunda-feira, (06) serão levados para audiência de Custódia

