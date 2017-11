PM prende dupla com revólver, motocicleta roubada e entorpecentes

Os militares do Quarto Batalhão de Polícia Militar (4°BPM), prenderam dupla portando arma de fogo, motocicleta roubada e entorpecentes no bairro Waldemar Maciel. Fato aconteceu no domingo, 05 de novembro.

Durante patrulhamento pelo bairro os policiais avistaram a dupla que ao perceber a presença da guarnição se evadiu pulando muros e cercas da vizinhança. A equipe policial os encontrou escondidos em uma região de mata nas proximidades. Na fuga os PMs visualizaram quando um dos envolvidos arremessou um objeto, sendo posteriormente encontrado no referido local, um revólver calibre .38. Em busca pessoal na dupla foram encontrados, com os mesmos, entorpecentes e certa quantia em dinheiro. Com a dupla também foi apreendida uma motocicleta, Yamaha Factor, com restrição de roubo. Os indivíduos foram conduzidos a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com todo material apreendido para as providências cabíveis ao fato.