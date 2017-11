No Acre, 700 taxistas devem renovar permissão para transporte intermunicipal até 10 de novembro

Os taxistas da categoria autolotação têm até o dia 10 de novembro para renovar a permissão para continuar fazendo o transporte intermunicipal. Ao G1 , o diretor-geral da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre (Ageac), Vanderlei Valente, disse que no Acre há 700 taxistas inseridos nessa categoria e que devem buscar a regularização.

O diretor-geral explica que o processo regulatório deve ser feito na própria Ageac ou por meio do Sindicato dos Taxistas do Acre. Ele destaca que mesmo que não tenha a regularização, o trabalhador pode continuar rodando, mas caso seja pego em algum ponto de fiscalização pode sofrer sanções.

Para regularizar a situação, o condutor precisa apresentar documentos como a cópia do RG e CPF do proprietário do veículo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e comprovante de residência atualizado. Também é necessária a cópia do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV).