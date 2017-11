Na estrada de Manoel Urbano, carreta quase afunda na lateral da pista e parte da madeira despenca

Segundo consta, outros acidentes já ocorreram e, mesmo assim, não há fiscalização

Os cabos de aço que prendiam troncos enormes de madeira quebraram e diversas toras foram parar na lateral da BR-364, nas proximidades do km 19, sentido Sena/Manoel Urbano, por volta de meio dia deste sábado. O perigo continua evidente, vez que praticamente todos os dias, dezenas de carretas carregadas de madeira passam pelo trecho oferecendo risco aos transeuntes e destruindo a pavimentação da BR.

No caso verificado neste sábado, um descuido do motorista ao passar pela lateral da estrada por muito pouco não causou grandes prejuízos ou até morte. Nossa reportagem constatou que ao entrar no acostamento da via, a carreta, do tipo Julieta, com grande quantidade de peso afundou o solo, momento em que não capotou porque a outra parte do veículo e a frente estavam em solo firme. No entanto, a parte do meio da mesma, cujos eixos afundaram, tiveram os cabos quebrados e todos os troncos que eram transportados foram ao solo. Em ato contínuo, saíram descontrolados até parar na ribanceira.

Outra reclamação dos usuários da BR, diz respeito a destruição da pavimentação que as carretas com grande peso causam. Até mesmo o novíssimo asfalto recém-colocado no trecho entre Sena e Manoel Urbano já apresenta alguns buracos por conta desse tipo de prática.