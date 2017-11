MAIS UM: Braçal é executado com tiro de escopeta na Invasão da Xiburema

Um homem identificado até agora como Joéliton de Souza Lira, 25 anos de idade, foi executado com um tiro de escopeta

Após dias de calmaria em Sena Madureira, a violência voltou a deixar rastros neste domingo, 5, com o registro de dois assassinatos. O mais recente ocorreu no começo da noite na Rua Avestruz, Bairro Eugênio Areal – a conhecida Invasão da Xiburema.

Um homem identificado até agora como Joéliton de Souza Lira, 25 anos de idade, foi executado com um tiro de escopeta cujos bagos de chumbo lhe atingiram no abdômen e na região do peito direito. Informações colhidas pelo site Senaonline.net apontam que o rapaz foi encontrado por dois moradores evangélicos que retornavam da igreja e se depararam com o mesmo caído no chão, pedindo socorro. Significa que após ser alvejado, Joéliton de Souza ficou vivo por alguns minutos, porém, não resistiu a gravidade dos ferimentos e acabou falecendo.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada, mas não conseguiu identificar até o presente momento o atirador. No momento do crime chovia bastante no município, sendo que as Ruas estavam praticamente desertas, fator que dificulta ainda mais a identificação do homicida.

O corpo da vítima foi resgatado do local, devendo ser encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco. A Polícia continua apurando o caso.