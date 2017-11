Instituto de identificação de Cruzeiro do Sul usa internet emprestada para continuar emitindo documentos

O posto do Instituto de Identificação Civil/Criminal — que é de responsabilidade do governo do Acre no município de Cruzeiro do Sul — estaria há dois meses sem fazer o pagamento da conta de internet. A denúncia foi apresentada por um servidor que informou que o órgão chegou a interromper o atendimento à população, mas voltou a emitir os documentos após encaminhar um ofício solicitando compartilhamento da internet com a Procuradoria Geral do município que funciona ao lado.

O posto do Instituto de Identificação Civil/Criminal — que é de responsabilidade do governo do Acre no município de Cruzeiro do Sul — estaria há dois meses sem fazer o pagamento da conta de internet. A denúncia foi apresentada por um servidor que informou que o órgão chegou a interromper o atendimento à população, mas voltou a emitir os documentos após encaminhar um ofício solicitando compartilhamento da internet com a Procuradoria Geral do município que funciona ao lado. Para comprovar a denúncias, o servidor que pediu para não ser identificado por medo de sofrer represálias, encaminhou à reportagem o ofício de solicitação de compartilhamento de internet assinado por Jonas Oliveira de Souza, Coordenador do Posto de Identificação da Regional do Valei do Juruá. O documento foi destinado a Jonathan Donadoni, procurador geral do município de Cruzeiro do Sul, que assinou o recebimento no dia 23 outubro, autorizando o “rabicho”. “Nós estamos trabalhando porque esticaram um rabicho de internet para um computador. O coordenador foi lá conversar e a secretaria da Procuradoria, com dó, esticou um cabo de internet pra nós. Pouco tempo depois o procurador desligou e disse que autorizava mediante ofício formal. Foi quando Jonas encaminhou o ofício solicitando a internet emprestada para continuar o atendimento. Isso é uma vergonha para um órgão mantido pelo governo do Acre”, diz o denunciante. Procurado pela reportagem, o procurador geral do município, Jonathan Donadoni, confirmou que está emprestando a internet para o Instituto de Identificação de Cruzeiro do Sul. “Foram lá na procuradoria pedir, eu disse que autorizava mediante ofício formal. Eles apresentaram o ofício tem duas semanas para evitar que o Instituto de Identificação ficasse sem emitir os documentos e atender as consultas que a população do município necessitam diariamente”, justifica.