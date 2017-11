Inscrições para processo seletivo do Senac encerram nesta sexta (10); vagas para Rio Branco e Cruzeiro do Sul

Encerra nesta sexta-feira, 10 de novembro, as inscrições para o processo seletivo do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Acre (Senac) para contratação imediata e formação de cadastro. As vagas são destinadas Rio Branco e Cruzeiro do Sul (AC).

As inscrições custam R$ 40 (nível médio) e R$ 60 (nível superior). Para capital vagas são para auxiliar de manutenção predial e assistente de almoxarifado (Ensino Médio) e bibliotecário, orientador educacional na área de gastronomia e supervisor de moda e beleza (Ensino Superior).

Para Cruzeiro do Sul as vagas são para assistente de vendas, assistente de biblioteca, monitor de aluno, orientador educacional de beleza (cabelereiro) e de gastronomia (Nível Médio) e orientador educacional nas áreas de gestão e informática (Nível Superior).

O processo seletivo será realizado em três etapas: prova teórica (prevista para ocorrer dia 3 de dezembro); análise curricular, (previsto para os dias 14 e 15 de dezembro) e prova prática nos dias 4 e 5 de janeiro de 2018. Para mais informações, acesso o edital na link: http://portal.ac.senac.br/processo-seletivo-no-0032017/