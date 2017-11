Idosa perde R$ 20 mil após cair em golpe e recebe mensagem de bandido: ‘não vai fazer falta para você’

Caso está sendo investigada pela Polícia Civil de Cruzeiro do Sul. Homem entrou em contato informando que vítima havia ganhado prêmio.

A Polícia Civil de Cruzeiro do Sul está investigando um caso de estelionato contra uma idosa de 67 anos. A vítima perdeu R$ 20 mil ao cair em um golpe aplicado pelo celular. O estelionatário entrou em contato com a mulher informando que ela havia ganhado um prêmio de R$ 25 mil de um banco.

Para receber o tal prêmio, ela foi informada que teria que fazer várias transferências em contas de dois bancos. Após o golpe, a idosa ainda recebeu algumas mensagens do bandido. A mensagem, com o DDD do Ceará, diz que a mulher caiu em golpe e que o dinheiro não fará falta à ela.

“Vai desculpando aí + era golpe [sic]. Tou [sic] na cadeia 19.500 $ [sic] foi o valor que saiu das suas contas para mim, desculpa. 8.700 da sua conta, 6 mil de limite cheque ouro que é automático, e 4 mil e quatrocentos na Caixa. Leva a mal não. Vai desculpando aí [sic]”, diz a mensagem enviada no dia 17 de outubro.

A mulher já ciente que havia caído em um golpe, responde ao estelionatário. “Você não tem vergonha do que faz com as pessoas. Tenho pena de você”. E ele finaliza: “Deixa para lá. Não vai fazer falta para você”.

O delegado Alexnaldo Batista diz que vai tentar rastrear o telefone, mas acredita que os chips usados nesse tipo de crime são destruídos. Ele alerta ainda que as pessoas não passem dados ou acreditem em anúncio de prêmios que peçam transferências bancárias.

“Esse tipo de golpe acontece em todo o país. As pessoas ligam avisando que as vítimas receberam prêmios em dinheiro, aparelhos eletrônicos e outros bens e que, para receber, devem depositar determinada quantia em dinheiro. As pessoas precisam ficar atentas a esse tipo de situação, pois, na maioria das vezes, são golpes praticados por presidiários”, explica.

Após as mensagens anunciando o golpe, a vítima foi até a agência da Caixa Econômica e conseguiu bloquear uma das transferências no valor de R$ 2.990.