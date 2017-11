GRÁVIDA: Cabeleireiro é preso por agredir e tentar matar ex-mulher enforcada

de 4 meses. O cabeleireiro Higor C. S., 19, foi preso na tarde de domingo (05) acusado de agredir a ex-mulher, uma jovem de 18 anos, grávidade 4 meses.

O casal está separado, mas continuava morando na mesma casa. Ambos se desentenderam e passaram a discutir intensamente. Tomado pela fúria, o suspeito desferiu socos e pontapés nas costas da jovem. E não satisfeito, ele teria tentado matá-la enforcada. A grávida reagiu e, com mordidas no braço do ex conseguiu se soltar.

Uma equipe da PM foi chamada e o casal levado para a Central de Flagrantes. Uma ocorrência de lesão corporal recíproca foi registrada.