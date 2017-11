Garoto de 13 anos executado com tiro no rosto, pode ter sido morto por engano

Um crime de execução chocou os moradores do bairro Portal da Amazônia, região do Calafate, quando um menino identificado pelo nome de Francisco Gabriel Pereira Bispo, de 13 anos foi sumariamente executado com um tiro no rosto efetuado por dois homens que estavam em uma motocicleta.

O crime aconteceu no início da noite desde domingo, (05) quando o garoto teria passado a tarde soltando ” pipa” e retornava para casa.

De acordo com testemunhas Gabriel era muito querido no bairro, por ser uma criança educada e tranquila.

Ele caminhava em direção a residência levando nas mãos uma ” pipa” e um carretel de linha, quando subitamente dois homens em uma moto se aproximaram da criança e o carona efetuou o tiro no rosto do menino que caiu agonizando no meio da rua a poucos metros de casa.

Uma equipe de suporte avançado foi acionada, mas quando chegaram no local a criança já estava morta.

Os moradores do bairro foram unânimes em dizer que a morte de Francisco Gabriel foi um engano dos assassinos, pois Gabriel como era chamado, vivia ainda como uma criança, apesar da idade de 13 anos, as brincadeiras e o comportamento dele era de criança, a adolescência não tinha alcançado a vida dele.

