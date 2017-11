ETA de Sena Madureira recebe novos equipamentos para operar com capacidade máxima

A Estação de Tratamento de Água (ETA) da cidade de Sena Madureira, interior do Acre, vai receber novos equipamentos para sua estrutura de captação. O Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa) está em processo de instalação de uma nova adutora, estação de energia e bomba em balsa flutuante. Com a intervenção, o órgão espera que o local opere com capacidade máxima.

Edvaldo Magalhães, diretor-presidente do Depasa, explica que os novos equipamentos estão sendo instalados para que uma região da cidade receba água todos os dias. A distribuição para essa parte é feita um dia sim e dois não. Apesar de ter sido inaugurada em 2016, a ETA de Sena não opera com capacidade máxima de tratamento e distribuição, que é de 90 litros por segundo.

Os equipamentos atuais não tem força suficiente para jogar a quantia necessária de água nos reservatórios. “A ETA estava tratando algo em torno de 50 litros e, às vezes, 60 litros por segundo. Com esse investimento complementar, e a partir do momento em que ela estiver com seu funcionamento pleno, a capacidade máxima vai ser atingida”, garante o gestor do Depasa.