Candidato ‘surta’ e foge com Enem nas mãos antes da hora permitida

Inep classifica o ocorrido como um “descumprimento das regras do edital”

Um jovem “surtou” após pedir ajuda aos aplicadores para uma das questões e fugiu com o caderno de provas do Enem antes do horário permitido, durante a primeira fase do exame, aplicada neste domingo (5). Fato ocorreu por volta das 17h em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia

De acordo com o G1, o horário permitido para sair da sala com o caderno de provas é 18h30. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) desclassifica o ocorrido como vazamento e diz que foi um “descumprimento das regras do edital”.

“O candidato surtou por conta de uma questão, queria que os aplicadores explicassem o quesito. Ao ser levado para a coordenação, insistiu na explicação. No momento que foi informado que seria eliminado, fugiu com a prova e com o cartão resposta”, disse comunicado do órgão.

As consequências para este tipo de comportamento ainda não foram esclarecidas pelo Inep.