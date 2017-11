Assaltantes morrem após trocar tiros com a polícia na Seis de Agosto

O fato aconteceu por volta das 00h30 desta segunda-feira (06) na principal do bairro Seis de Agosto, região do Segundo Distrito de Rio Branco. Dois homens ainda sem identificação morreram e um foi encaminhado ao Pronto o Socorro em estado grave resultante da troca de tiros com a polícia após cometerem três assaltos na cidade.

Os criminosos armados na mesma noite, segundo a polícia, teriam roubado uma motocicleta, uma lanchonete e o veículo de um taxista deixando ele amarrado com um cabo USB no Ramal Bom Jesus, região do Bairro Vila Acre. O taxista conseguiu se desamarrar e chamou a polícia após pedir socorro no posto Acauã já na AC-40.

Os militares conseguiram localizar os suspeitos que desobedeceram a ordem de parada já na Avenida Amadeo Barbosa. Houve um acompanhamento até o bairro Seis de Agosto e lá os bandidos trocaram tiros com a polícia. Dois dos criminosos foram a óbito resultante do confronto e um foi encaminhado em estado grave ao Pronto Socorro.

Duas armas de fogo foram apreendidas com eles, sendo um calibre 38 e outra de calibre 357, ambas municiadas. Caso sobreviva, o suspeito encaminhado ao Pronto Socorro, deverá responder pelos crimes de tentativa de homicídio, roubo, organização criminosa e posse ilegal de arma de fogo.