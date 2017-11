“Área de alagação”, anuncia placa colocada por moradores em rua no bairro Bosque

“Área de alagação”, anuncia a placa em protesto afixada em uma placa de sinalização na rua Manoel Barata, acesso entre a Floriano Peixoto e a Isaura Parente, no bairro do Bosque, em Rio Branco, longe de qualquer rio ou igarapé.

A manifestação dos moradores ocorre após os incontáveis alagamentos no local durante as chuvas. E a preocupação redobra durante o período de inverno amazônico. Basta uma chuva rápida que a rua alaga e a água invade os terrenos e residências, diz Mário Marcelo da Silva Machado, que mora no local.

“Quando chove aqui, a água invade as casas e retorna pelo vaso sanitário e fica intrafegável e já inundou vários carros causando muito prejuízo. Faz tempo que tem isso aqui é a cada ano que passa vai ficando pior.”

Os moradores reclamam que até o momento não houve qualquer intervenção da prefeitura de Rio Branco para solucionar o problema.

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa da prefeitura informou que repassaria o assunto à diretoria da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur).