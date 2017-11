Após roubar veículos, trio troca tiros com a PM e dois são mortos em Rio Branco

Dois criminosos foram mortos na madrugada desta segunda-feira (6) durante uma troca de tiros com a Polícia Militar do Acre (PM-AC). Segundo a polícia, três criminosos roubaram um táxi, foram até a Gameleira, no Centro de Rio Branco, e assaltaram um casal. Na fuga, o trio foi abordado pela polícia e houve o confronto. O terceiro assaltante foi baleado e levado para o hospital.