Após acidente de carro, Elson Santiago passou por cirurgia e está bem, informa filha

A cirurgia no joelho do ex-deputado estadual Elson Santiago foi um sucesso, avisou Amanda, filha do ex-parlamentar, no Facebook. Ele está internado no Pronto Socorro de Rio Branco.

Santiago sofreu um acidente na tarde deste domingo (5), quando a caminhonete que ele conduzia colidiu com um caminhão na saída de um ramal, no quilômetro 123 da BR-317, próximo a usina Álcool Verde, em Capixaba.

O ex-deputado estava com outras duas pessoas na caminhonete. O motorista do caminhão não se feriu, mas os ocupantes da caminhonete, incluindo Elson Santiago, foram encaminhados ao Pronto Socorro.

“Primeiramente gostaria de agradecer a todos pelas mensagens, pela preocupação e principalmente pelas orações. Gostaria de avisar a vocês que meu pai chegou ao PS consciente e que a cirurgia do joelho foi um sucesso, daqui uns dias se Deus quiser estaremos em casa”, informou Amanda na página de Elson Santiago.