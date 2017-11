AMARRADO: Suspeito é surrado por populares ao tentar furtar peixaria

peixaria, que fica localizada na Avenida Imigrantes com Raimundo Gomes, bairro Costa e Silva, zona Norte de Porto Velho. O suspeito foi detido e surrado por populares no início da noite deste domingo (05) após ser flagrado tentando praticar furto em umapeixaria, que fica localizada na Avenida Imigrantes com Raimundo Gomes, bairro Costa e Silva, zona Norte de Porto Velho.

O proprietário do estabelecimento ouviu barulho e ao verificar atrás da peixaria se deparou com o suspeito arrombando uma parede. A vítima gritou por ajuda e o suspeito foi detido por populares nas proximidades. Alguns mais exaltados passaram a surrar o homem com socos e pontapés. Ele teve os braços amarrados com um lacre de plástico e a PM foi acionada.

Uma guarnição foi ao local e conduziu José Augusto S., 26, para a Central de Flagrantes.