Adolescente é encontrado morto dentro de centro socioeducativo de Rio Branco

Um adolescente de 13 anos foi encontrado morto, na manhã desta segunda-feira (6), dentro de uma das celas do Centro Socioeducativo Santa Juliana, em Rio Branco.

A direção do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE) informou que a morte tem indícios de suicídio, mas que vai abrir um processo administrativo para investigar o caso.

O menor era natural do município de Acrelândia, interior do estado, e cumpria medida por furto qualificado. O corpo deve ser levado para o interior do estado, onde mora a família.