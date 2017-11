130 concursos públicos estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (6) e reúnem 22.083 vagas no país

Pelo menos 130 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (6) e reúnem 22.083 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 18.307,95 na Prefeitura de Treze Tílias, em Santa Catarina.

VEJA AQUI A LISTA COMPLETA DE CONCURSOS PÚBLICOS

Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Veja os órgãos que abrem inscrição nesta segunda (6):

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre abre concurso público para preencher cadastro de reserva para cinco cargos diferentes. São eles: arquiteto; biólogo, biomédico ou farmacêutico; enfermeiro, engenheiro civil e engenheiro mecânico.

Os salários são de R$ 6280,50 por mês e as inscrições podem ser feitas até o dia 4 de dezembro.

Prefeitura de Osasco

A Prefeitura de Osasco realiza concurso público para vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior. São 289 vagas. As remunerações chegam a R$ 4.908,04.

Os candidatos podem se inscrever até dia 24, das 9h às 15 h, na Sala Osasco (Av. Bussocaba, 300, Vila Campesina). A prova está prevista para 10 de dezembro.

Prefeitura de Rolim de Moura (RO)

A Prefeitura de Rolim de Moura (RO) realiza concurso público para vagas em cargos de níveis médio e superior. São 91 vagas, mais cadastro de reserva. As remunerações variam de R$ 2.032,89 a R$ 9.351,17. Os candidatos podem se inscrever até dia 10.

Prefeitura de Santo Antônio da Patrulha (RS)

A Prefeitura de Santo Antônio da Patrulha (RS) divulgou edital de processo seletivo para formação de cadastro de reserva em cargos de fundamental, médio, magistério e superior. As remunerações vão até R$ 4.007.

As inscrições podem ser feitas até o dia 10, das 12h30 às 18h, na Central de Atendimento ao Cidadão da Prefeitura (Av. Borges de Medeiros, 456, Santo Antônia da Patrulha).

Prefeitura de Guareí (SP)

A Prefeitura de Guareí (SP) abre processo seletivo para uma vaga de nível superior. A remuneração é de R$ 3.023,05.

Prefeitura de Ipixuna do Pará (PA)

A Prefeitura de Ipixuna do Pará (PA) realiza concurso público para vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior. São 440 vagas.

As remunerações variam de R$ 937,00 a R$ 5.545,61 . Os candidatos podem se inscrever até dia 27.

Prefeitura de Corupá (SC)

A Prefeitura de Corupá (SC) divulgou edital de processo seletivo para 50 vagas de ensino superior. As remunerações vão até R$ 14.349,48. As inscrições podem ser feitas até o dia 20, por meio do site www.iobv.org.br.

Prefeitura de Campo Bom (RS)

A Prefeitura de Campo Bom (RS) realiza concurso público para vagas em cargos de nível superior. São 5 vagas, e as inscrições podem ser feitas até o dia 8 de novembro. As remunerações chegam a R$ 2.017,54. Os candidatos podem se inscrever até dia 27.

Universidade Estadual do Piauí (Uespi)

A Universidade Estadual do Piauí (Uespi) abre processo seletivo para 197 vagas em cargos de nível superior. Os salários chegam a R$ 7.590,70.

As inscrições podem ser feitas até dia 7 de dezembro pelo site http://nucepe.uespi.br/pregII2017.php. A prova será aplicada em janeiro.