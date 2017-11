Vereador Tom Cabeleireiro defende reforma na Rodoviária de Sena Madureira

Quem visita o local se depara com um cenário avassalador

A única Rodoviária existente na cidade de Sena Madureira continua em completo estado de abandono. Quem visita o local se depara com um cenário avassalador, entregue praticamente às baratas. Essa situação de desprezo ao local vem incomodando o vereador Tom Cabeleireiro que na última sexta-feira concedeu entrevista à imprensa e defendeu a revitalização da Rodoviária.

De acordo com ele, Estado e Prefeitura não chegam a um acordo com relação à responsabilidade pela Rodoviária. Com isso, nada foi feito até agora e o prédio está caindo aos pedaços. “A Rodoviária era um dos cartões postais de Sena Madureira e desde o ano passado se encontra em situação de abandono. O governo diz que repassou para a Prefeitura, mas não existe nada de oficial. Na condição de vereador, estou cobrando a revitalização do local”, salientou.

Tom Cabeleireiro também irá encaminhar um ofício a Ageac (Agência Estadual Reguladora dos Transportes Públicos) para saber por qual motivo o ônibus deixou de fazer a linha entre Sena e Rio Branco. “Como se não bastasse as péssimas condições da Rodoviária, o ônibus que transportava as pessoas entre Sena e Rio Branco deixou de fazer a linha. A empresa alega que não tinha passageiros, mas vamos averiguar isso com detalhes, afinal de contas a população precisa de opções”, comentou.

O fato é que atualmente Sena Madureira não tem nem Rodoviária em funcionamento e nem o ônibus fazendo a linha sentido Rio Branco.