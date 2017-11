URGENTE: Idoso de 79 anos fica em estado grave após atropelamento

O violento atropelamento que deixou um idoso de 79 anos gravemente ferido aconteceu no final da manhã deste domingo (05) na Rua Angico, próximo Avenida Tancredo Neves, bairro Caladinho, zona Sul de Porto Velho.

De acordo com informações colhidas no local, o idoso, identificado apenas como Edmilson, reside nas proximidades e tentava atravessar a via, quando foi atingido fortemente por um automóvel modelo Fox, dirigido por um jovem. Ele afirmou à nossa reportagem que ainda desviou, invadindo a contramão para tentar evitar o atropelamento, mas a vítima teria corrido para a mesma direção. O idoso sofreu corte profundo na cabeça, ficou desacordado por alguns minutos, foi socorrido por uma equipe do Samu e encaminhado para o hospital João Paulo II.

O condutor do carro permaneceu no local e prestou esclarecimentos à policiais militares da Companhia de Trânsito.