Professor do AC que acertou tema de redação do Enem em 2016 dá dicas e fala em apostas para este domingo

A um dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o professor de português Marcos Luís, que acertou o tema da redação 2016, que abordou acerca de intolerância religiosa, sugere ao menos oito palpites considerados apostas para este ano.

Luís, que tem 43 anos, é acreano, mestre em educação e especialista em gestão escolar, diz que procurou trabalhar com os alunos uma espécie de “mapa mental” como forma de memorizar os temas e fazer com que eles entendam a problemática de cada um deles. Redes sociais, homofobia, xenofobia, tráfico humano e de órgãos, bullying, suicídio, obesidade e segurança pública são as apostas do educador.