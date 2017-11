Policial à paisana evita assalto a restaurante e prende criminoso no bairro da Paz

Um policial à paisana prendeu um criminoso e evitou um assalto a um restaurante, na manhã deste sábado (5), rua Alberto Torres, no bairro da Paz, próximo a Faculdade Fameta, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, dois homens, um deles armado tentava assaltar um restaurante quando foram abordados pelo policial. Os acusados teriam chegado em uma motocicleta no local.

Um deles entrou no restaurante, enquanto o outro ficou aguardando o comparsa na moto. Ao perceber a ação, o policial conseguiu imobilizar o que estava no interior do restaurante.

Quando o segundo criminoso percebeu que o assalto não havia dado certo, fugiu na moto tomando rumo ignorado. O assaltante recebeu voz de prisão e permaneceu imobilizado até a chegada de uma viatura de área.

O criminoso foi encaminhado pela Polícia Militar à Delegacia de Flagrantes (Defla).