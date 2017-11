Polícia apreende arma e prende dupla acusada de praticar diversos assaltos em bairros da cidade de Rio Branco

A Polícia Civil apresentou na manhã deste sábado (4), Romário Pereira do Nascimento, de 23 anos, e uma menor do sexo feminino, R. S. A, de 15 anos. Eles foram flagrados com uma arma de fogo e são acusados de praticarem diversos assaltos na noite da última sexta-feira. A polícia encontrou cinco celulares com a dupla.

Segundo informações repassadas pela polícia, o casal fazia arrastões em uma moto com restrição de roubo, no bairro Sobral e foram interceptados no bairro Ilson Ribeiro, região do bairro Calafate. Eles tentaram fugir da polícia, mas, após uma breve perseguição foram capturados no Ramal do Barro Vermelho.

Com os acusados os policiais encontraram uma arma de fabricação caseira com uma munição intacta e cinco aparelhos de telefone celular que provavelmente seriam frutos dos assaltos que vinham praticando no bairro Sobral. Uma das vítimas também foi assaltada nas proximidades da AABB.

Um homem identificado como Joabes Ferreira Soares, de 23 anos, foi preso pelo crime de receptação, após um dos celulares que a dupla roubou, já ter sido encontrado em seu poder pela polícia. Este também foi encaminhado à delegacia.