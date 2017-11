Para pagar formatura, estudantes vendem água e refrigerante durante a prova do Enem em Rio Branco

As estudantes de engenharia civil Monalisa Martins e Michely Kretschmer, de 22 e 20 anos, respectivamente, aproveitaram o domingo (5) para vender água e refrigerante em frente a um dos locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Com cartazes colados no carro com o pedido de “ajude a nossa formatura”, as meninas vendem as bebidas e esperam, até a formatura, arrecadar R$ 80 mil. Por enquanto, com diversas ações, a turma já tem R$ 10 mil.