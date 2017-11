Jovem de 22 anos morre após se chocar contra caminhão no interior do Acre

O jovem Jony Max de Oliveira Guimarães, de 22 anos, morreu na madrugada deste domingo (5) após a moto em que pilotava se chocar contra um caminhão que estava estacionado na Avenida Tancredo Neves, em Tarauacá, no interior do Acre.

O motorista conta que ouviu um barulho alto atrás do veículo e ao descer se deparou com Guimarães no chão e com graves lesões. Chovia no momento do acidente. O Corpo de Bombeiros chegou a levar o jovem para o hospital, mas ele não resistiu.