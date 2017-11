Jovem de 22 anos é barrada por não ter levado acompanhante para filho de 2 meses

Após o marido Maikon Kennedy, de 23 anos, perder a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médico (Enem) porque esqueceu a carteira de identidade, a jovem Kerolen Dias, que até conseguiu entrar na instituição em Rio Branco, foi barrada porque não levou um acompanhante para o filho de apenas dois meses.

Ela está amamentando e disse que não se atentou ao acompanhante adulto para o bebê. Kennedy, após ver que não conseguiria fazer a prova, até tentou entrar para ficar com o filho, mas não foi permitido.

Essa seria a segunda vez que Kerolen faria o Enem. “Perguntaram se eu tinha feito o pedido no dia da inscrição, mas lá não dizia que precisava de um acompanhante. Disseram que eu não podia fazer. Vou tentar no ano que vem”, diz.

As candidatas lactantes que necessitam amamentar durante a realização das provas precisam solicitar atendimento específico e, obrigatoriamente, levar um acompanhante adulto nos dias de aplicação do exame, que fica em uma sala reservada com a criança.