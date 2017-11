INGRATO: Filho agride mãe com socos na boca e ameaça matar irmã

A prisão de Uender S. A. (32) acusado de agredir a própria mãe de 53 anos, a esposa e ameaçar matar a irmã de 34, ocorreu durante bebedeira na madrugada deste domingo (05) em uma residência no bairro Liberdade, em Porto Velho.

De acordo com a ocorrência policial, a família estava ingerindo bebida alcoólica, quando o suspeito discutiu com a esposa e passou a agredi-la. Uma equipe da Polícia Militar foi chamada, mas a mulher não quis representar criminalmente o marido. Todavia, após um certo período, a guarnição foi novamente acionada ao local e informada de que Uender havia agredido a própria mãe com socos nos boca e ameaçado de morte a irmã, caso chamasse a polícia.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi levado para a Central de Flagrantes.