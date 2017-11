Identidade de gênero, abuso sexual e política são alguns palpites dos acreanos para a redação do Enem

Alguns candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 chegaram cedo e arriscaram palpites sobre o tema da redação, que será aplicada neste domingo (5). A prova deste primeiro dia também terá linguagens e ciências humanas. São cinco horas e meia de prova.

Ansiosa, Kauanny Barros, 19 anos, chegou ao Colégio Estadual Barão do Rio Branco (CERB) bem antes da abertura dos portões. Essa é a terceira vez que ela faz o Enem e arrisca um palpite para o tema da redação.

Sonhando com o curso de veterinária, essa também é a terceira vez que Bruna Souza, de 21 anos, faz o Enem. Ela acredita que sexualidade será o tema da redação. “Acho que essa questão do transgênero vai acabar se sobressaindo”, acredita.

Fernanda Fernandes, de 22 anos, mora Guajará, no Amazonas, e foi fazer a prova em Cruzeiro do Sul. Ela acredita que o tema da redação vai abordar o abuso infantil.

Fernanda Fernades mora no Guajará e foi fazer a prova em Cruzeiro do Sul (Foto: Anny Barbosa/G1)

Júnia de Lima, de 21 anos, também é de Guajará, no Amazonas, e diz que acredita que o tema da redação não tem como fugir da política. “Eu li mais ou menos sobre o tema, fiz uma revisão, Mas, acredito que vai cair algo sobre política”, destaca.

Lidyane Liadjane, de 21 anos, já faz medicina em Rio Branco e está fazendo o Enem novamente para tentar passar no mesmo curso para a sua cidade natal, Pernambuco. “Quero transferir para lá. Eu prefiro não fazer palpite porque você induz a um tema e eu prefiro me preparar no geral”, explica.