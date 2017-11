Homem preso o em restaurante no bairro da Paz iria entregar arma para executar desafeto no Mocinha

O suspeito identifica como Mirleson Nascimento da Silva, de 24 anos, preso por um policial à paisana na manhã deste sábado (4), quando tentava assaltar um restaurante no bairro da Paz, confessou que iria entregar uma arma para executar um desafeto no bairro Mocinha Magalhães.

Ele foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) e lá confessou aos policiais do 4° Batalhão que iria entregar a arma no bairro Mocinha Magalhães. Mas antes, teria parado no restaurante para roubar uma moto. Tanto a arma quanto a motocicleta, seriam usados para a prática de um crime de homicídio.

A tentativa de associação aconteceu por volta das 11h. Um policial a paisana que passava no local, ao perceber a ação conseguiu interceptar Mirleson, mas o comparsa conseguiu se evadir na moto tomando rumo ignorado. O suspeito ainda está sendo procurado pela polícia.