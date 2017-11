Duas motocicletas roubadas são recuperadas pela Polícia Militar no 2º distrito da capital

Equipe de Rádio Patrulha (RP) do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) recuperou durante serviço operacional na manhã deste sábado, 04 de novembro, duas motocicletas com restrição de roubo. Os veículos foram localizados no Bairro Recanto dos Buritis, região do 2º distrito da capital.

As duas motocicletas foram recuperadas após patrulhamento de rotina realizado pela equipe de RP nas ruas do bairro. O primeiro veículo, uma CG 150 Titan de cor vermelha, placa QLW 4122, se encontrava abandonado em um terreno na Travessa Paraíso. O segundo veículo, uma Honda CG 125 de cor preta, placa MZU 9964, foi localizado em um terreno da Rua Mangueira. Ambas as motocicletas foram entregues na Delegacia da 2* Regional, para posteriormente serem restituídas aos proprietários.