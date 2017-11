Confira o Gabarito ENEM 2017 extraoficial completo!

Gabaritos extraoficiais ENEM 2017 – Provas Amarela, Azul, Rosa e Branca

Os candidatos que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio – Enem 2017 neste domingo, 05 de novembro, poderão conferir os gabaritos de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências da Humanas em tempo real aqui no site. A edição do ENEM deste ano registrou 6,7 milhões de candidatos, a menor concorrência desde 2012, quando foi registrado 5,7 milhões de participações. Os gabaritos do ENEM 2017 das provas nas cores Amarela, Branca, Rosa e Azul já podem ser consultadas.

Anteriormente realizado em um único final de semana, as avaliações agora acontecerão em dois domingos consecutivos: 05 e 12 de novembro. A prova compõe os componentes curriculares de Inglês ou Espanhol, Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação, História, Geografia, Filosofia e Sociologia, Química, Física, Biologia e Matemática.

No domingo (05) foram aplicadas provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação e Ciências da Humanas e suas Tecnologias, com duração de 5 horas e 30 minutos, contadas a partir da autorização do aplicador para início das provas. Já no próximo domingo (12) serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias, com duração de 4 horas e 30 minutos, contadas a partir da autorização do aplicador para início das provas.

A primeira alternativa corresponde a prova de Inglês, enquanto a segunda alternativa é referente a prova de Espanhol.

1º AmareloE/B Branca D/E RosaD/B AzulD/E 2 D/E D/D E/E D/D 3 D/E C/B D/E C/B 4 C/D D/E C/D D/E 5 D/E E/E D/E E/E 6 B C E B 7 C E C D 8 E B B B 9 C A B E 10 D D A D 11 A E A A 12 E D E A 13 C E D E 14 B A D C 15 E B C E 16 D E E B 17 A D D D 18 A B E A 19 B B A E 20 E B B B 21 D D A A 22 B B E D 23 B A A E 24 A C B A 25 D A B E 26 E B B D 27 A A D B 28 E A E B 29 D A D B 30 D A B D 31 B E B E 32 B D A A 33 A B E B 34 A D D B 35 B B A A 36 B E E E 37 D D B B 38 C C B B 39 E D A A 40 E D A A 41 A B E E 42 B C D D 43 B E B D 44 A A E C 45 E E D E 46 C E B C 47 D C A D 48 D A E D 49 A E B E 50 E B E C 51 E C D A 52 C D B D 53 A C D B 54 E E B E 55 B E E D 56 D A D B 57 B D A D 58 D E C B 59 B E D E 60 B A D D 61 A B E A 62 B D C E 63 C D A C 64 B B D A 65 A D B E 66 E B C B 67 B D C D 68 C A C A 69 C E A E 70 C B E B 71 D C C A 72 A C D E 73 E C D D 74 B C E B 75 E D C D 76 D E A B 77 B A E B 78 D E B A 79 B D D B 80 E A B C 81 D E D B 82 A B B A 83 A B B E 84 D E A B 85 B D B C 86 C A C C 87 D B D C 88 D A A C 89 E E E D 90 C C B ENEM 2017 permite ingresso em diversas instituições de ensino superior

Os candidatos poderão usar as notas das provas para ingresso no ensino superior público, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para bolsas de estudo em instituições privadas, pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) e para obter financiamento pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Resultado do ENEM 2017 Os resultados do Enem 2017 serão divulgados em 19 de janeiro de 2018. Os candidatos continuarão podendo acessar o resultado por área de conhecimento e o desempenho individual. Os resultados individuais do Enem só podem ser acessados no portal do participante ou no site do Inep, para isso é necessário fazer o login informando o CPF e senha.

O ENEM 2017

As inscrições puderam ser realizadas até as 23 horas e 59 minutos do dia 19 de maio de 2017. A taxa de inscrição do ENEM passou a custar nada menos que R$82,00. Anteriormente o valor era de R$68,00. O pagamento da taxa de inscrição pôde ser feito até 24 de maio. Para inscrição, o candidato deve se atentar ao: qual o endereço de acesso; quais os documentos necessários; como definir sua senha; como pedir atendimento especializado; como solicitar a isenção; No site de inscrições, o processo vai estar distribuído dentro de seis seções do site do Enem (dados pessoais, recursos, prova, ensino Médio, escola e questionário).

Para efetivar a inscrição, o candidato precisou ter em mãos o número de seu CPF, além da data de nascimento. Após isso, o nome do participante, nome da mãe e data de aniversário foram preenchidos automaticamente e não puderam ser alterados, já que os dados são cruzados com a Receita Federal. Em caso de erro, é preciso clicar no item que registra a incongruência. O estudante que verificou problema deverá procurar a Receita e solicitar a alteração.

Fim do ‘ranking’ do Enem por escola

O MEC também decidiu que não haverá mais o resultado do Enem por escola – dado que costuma ser disponibilizado anualmente. A lista é popularmente conhecida como ‘ranking’ do Enem por escolas.

Sobre a exclusão desse dado, a presidente do INEP Maria Inês Fini afirmou que a mudança é uma reivindicação antiga dos especialistas em educação. “O Enem não avalia escola, avalia o estudante e isso é só um dos muitos indicadores para poder avaliar uma escola”.

Ainda sobre o cancelamento do resultado por escola o ministro da Educação, Mendonça Filho afirmou que “o ranking das escolas que é utilizado como propaganda e não é missão do Estado brasileiro estabelecer esse ranking, produzia um desserviço e uma desinformação. “ Certificação do ensino médio O MEC já havia informado que o Enem não poderia mais ser usado como certificação do ensino médio. A partir de 2017, os jovens poderão obter o documento pelo Encceja (Exame Nacional de Certificação De Competências de Jovens e Adultos) – tanto para ensino fundamental quanto para ensino médio.