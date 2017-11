Com mais de mil vagas, colégio militar deve começar a funcionar em março de 2018 no Acre

Meta é finalizar obra de dois colégios ainda este ano em Rio Branco. Ao todo são 1.220 vagas, sendo 50% para dependentes militares e 50% para comunidade.

Dois colégios militares no Acre devem ser entregues até o final deste ano e começam a funcionar em março de 2018 dentro do calendário letivo. A informação foi confirmada neste sábado (4) pelo major Agleison Correia. Ao todo, as instituições devem disponibilizar 1.120 vagas, sendo 50% para dependentes militares estaduais e 50% para a comunidade.

Uma das instituições deve ser administrada pela Polícia Militar e outra pelo Corpo de Bombeiros. Um dos colégios vai ficar no loteamento Rosalinda e outro na Estrada do Calafate. A meta era que as escolas fossem implantadas ainda em 2017. A PM chegou a divulgar um edital para inscrições, mas suspendeu o documento por não definir o ano letivo.

A expectativa é que os prédios fiquem prontos até o final de dezembro. No início, as escolas devem contemplar alunos do ensino fundamental II, do 6º ao 9º ano. Em seguida, conforme o avanço das turmas, devem ser criados os três anos do ensino médio.

“Vamos desenvolver as atividades nos turnos matutino e vespertino, cada um deles com 280 alunos distribuídos nessas quatro séries. Isso somado dá 560 alunos por colégio, que totaliza 1120 vagas”, explica.

Correia explica que a seleção dos estudantes vai ser feita por meio de sorteio dentro das vagas destinadas a dependentes militares e comunidade. Em dezembro deve ser lançado o edital de seleção para que os pais façam a inscrição e posteriormente o processo seletivo com sorteio.

Rotina militar

A PM explica que fez uma parceria com a Secretaria de Educação do Acre (SEE-AC), através de um termo de operação técnica. Assim, os professores vão ser disponibilizados pela Educação. No entanto, a gestão, administração e rotina disciplinar dos colégios vai ser feita pelos militares.

“Cabe à Educação o fornecimento de pessoal de apoio e docentes que vão ter a atribuição de ensinar a base curricular nacional. Nós vamos trabalhar um pouco da nossa rotina militar como disciplina, respeito e cidadania”, afirma.

A grade curricular também inclui aulas artísticas como balé, teatro e música, além de atividades esportivas. Essas aulas devem ser feitas no contraturno dos alunos.

“O que queremos é o desenvolvimento de habilidades com as quais o aluno se identificar, seja no esporte, nas artes ou raciocínio lógico. Então, vamos ter monitorias que vão trabalhar com esses alunos para que eles passem mais tempo no colégio e se sintam inseridos. Nosso objetivo é trazer cada vez mais os alunos e pais para a escola”, finaliza.