Audiência pública sobre saneamento básico será realizada dia 10 de novembro no Acre

No próximo dia 10 de novembro será realizada em Rio Branco uma audiência pública sobre saneamento básico. O encontro ocorrerá no auditório da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), às 14h30. O evento é aberto ao público em geral e está sendo promovido pela Direção e o Conselho Superior da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre (Ageac).

Na prática, será um encontro para tratar sobre o abastecimento de água em todo o Estado, começando pela Capital. “É uma reunião para discutir a melhoria do serviço básico nos municípios acreanos”, explica Vanderlei Valente, diretor-geral da Ageac.

O diretor lembrou ainda que é um momento de ouvir a população sobre a qualidade dos serviços que estão sendo prestados e também dialogar sobre a regularização do saneamento na região. “Estaremos lá para saber o que consumidor está achando do atendimento feito pelo Estado. Depois de registrados os reclames, ouviremos o prestador de serviço, para intermediar soluções para os problemas”, destaca Valente.

Além dos membros da Ageac, a audiência contará ainda com a participação de prestadores de serviços como o Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa) e a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop).

Ageac

A Ageac é uma autarquia estadual que fiscaliza, controla e regula os serviços públicos no Acre, promovendo mais qualidade e equilíbrio entre prestadores desses trabalhos e a sociedade. Ela atua em diferentes frentes, sendo as principais o saneamento básico, os transportes e a energia elétrica.