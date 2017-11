Após ataques e morte de membro de facção, Exército reforça segurança em Cruzeiro do Sul

O Exército foi acionado e tem dado apoio na segurança de Cruzeiro do Sul, interior do Acre. A medida, segundo o Comando da Polícia Militar, foi tomada logo após ataques registrados ainda no dia 26 de outubro, quando duas viaturas da PM e o posto da Coordenadoria de Fiscalização do trânsito (Ciftran) foram incedidos.