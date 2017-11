Afinal, pode usar tênis de trabalho? SIM, vem ver algumas dicas!

Bom, eu confesso que eu sou bem suspeita pra falar desse assunto, porque eu vou quase todos os dias de tênis pro trabalho, MAAAAS SIM! é possível usar tênis sem perder um ar mais arrumado e eu vou te dar algumas dicas de como por um tênis confortável sem estragar tudo!

1.Sempre equilibre o look:

Isso mesmo, se você já estar vestindo um tênis, procure usar outras peças mais arrumadinhas pra dar uma quebrada no ar jogado que o calçado traz; é o seu trabalho e não a casa da mãe Joanna:

Veja, nós temos 04 looks maras, mas o menos apropriado pra entrar no trabalho é o com sandália aberta e tiras finas. Isso porque, não se deve abusar do santo no ambiente do trabalho, se não, você vai sair do deselegante para o sensual. Isso quer dizer que dependendo de onde você trabalha, quanto mais coberto melhor (isso também serve para vestidos curtos e decotes).

Então amoras, se vocês quiserem arrasar de salto, não usem sandálias de festas ok? Assim, fica provado que a amiguinha de tênis ta mais apropriada.

2. Procure cores mais neutras:

Não vá trabalhar com um tênis neon e com luz piscando, pelo amor de Deuso. Quanto, mais discreto o tênis, melhor pra você.

Veja, nessas 04 fotos, nós temos 04 modelos de tênis, um deles é o bom e velho Allstar, você não precisa se preocupar com o preço do tênis e sim com o modelo dele, as vezes menos é mais!

3. Se você escolher um modelo esportivo (academia), usei os com solados ou com detalhes menores.

Aqui nós temos 03 modelos de academia, mas presta atenção como apesar de não serem um pretinho básico, eles não possuem aqueles amortecedores enormes e caem bem com o look mais arrumadinho.

5. Ultima e não menos importante, tênis com roupa social, PODE SIM!

Texto feito exclusivamente por mim.

Att, Natacha Cavalcante.