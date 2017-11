Acre vai contar com reforço de 300 policiais durante os dois domingos de Enem

Segundo tenente-coronel, 180 policiais vão atuar em Rio Branco e os outros 120 vão ser distribuídos no interior do estado. Enem ocorre neste domingo (5) e também no próximo domingo (12).

O Acre vai contar com o reforço de 300 policiais durante os dois domingos (5 e 12 de novembro) do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). Ao G1, o comandante do Comando de Policiamento Operacional I, tenente-coronel Atahualpa Ribera, disse que o policiamento é exclusivo para o certame.

Ao todo, 180 policiais vão atuar em Rio Branco, capital acreana, e os outros 120 vão ser distribuídos no interior do estado, de Cruzeiro do Sul a Assis Brasil.

As provas do Enem ocorrem neste domingo (5) e no próximo domingo (12). No Acre, mais de 54 mil candidatos estão inscritos. Os portões abrem às 9h (horário do Acre), fecham às 10h e a prova começa às 10h30.

Ribera explica que devido a registros de arrombamentos de veículos em outras edições do exame, a polícia orienta que os participantes não deixem bolsas dentro do carro e travem o guidão das motocicletas.

“Têm pessoas que vão cuidar especialmente dessa parte, mas infelizmente a gente não pode estar em todos lugares ao mesmo tempo. É possível que aconteça algo, mas já pensamos nisso e temos um policiamento preventivo”, afirma.

O tenente-coronel destaca que a polícia vai atuar na segurança para quem faz a prova para evitar problemas internos nas escolas e faculdades e também no policiamento externo nas imediações.

Além disso, destaca que a partir de 8h do domingo (5) , vai passar a funcionar uma sala de gerenciamento do Enem com representantes da PM, Correios, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) e Secretaria de Segurança Pública (Sesp-AC).

“Foi montado um planejamento muito especializado e bem planejado. Essa sala é um local de gerenciamento de possíveis crises. As pessoas não vão ter desculpas a não ser admitir que dormiram demais, perderam ou confundiram os horários”, ressalta.

Frota de ônibus ampliada

A frota de ônibus de Rio Branco vai ser ampliada nos dias de prova do Enem 2017. As linhas da cidade vão ter um aumento de 27% no número de veículos, vão ser seis extras, nos dias 5 e 12 deste mês, datas de aplicação do Enem.

O horário de circulação dos ônibus não vai ser alterado, eles começam a rodar às 5h e fazem a última viagem à meia-noite. Segundo a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), as linhas universitárias e as das escolas de maior porte vão ser as mais reforçadas.